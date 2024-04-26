33 заложника или операция в Рафахе

Израиль требует от ХАМАС освободить не менее 33-х заложников, включая женщин и военнослужащих. В противном случае ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Рафахе. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщил 12 канал.

Согласно информации, требование было сегодня передано делегации из Египта, которая приехала в Израиль обсудить варианты сделки. Источник добавил, что Иерусалим больше не позволит политическому лидеру ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару затягивать переговоры.

«Либо ХАМАС согласится в ближайшие дни, либо армия войдет в Рафах», - заключили источники.