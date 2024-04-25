Также сообщают о взрывах в Тернопольской и Хмельницкой областях. Возможно, это работа ПВО.

Сообщается о ракетах "Кинжал", летящих из Житомирской области на юго-запад.

Ракета из Тернопольской области Украины летит на Львовскую, из Киевской - на Винницкую, сообщают ВСУ.

По всей Украине объявлена воздушная тревога, пишут украинские телеграм-каналы. Сообщается о взрывах в Константиновке Донецкой области и Купянском районе Харьковской.

Ракета в Николаевской области летит в северном направлении, сообщают ВСУ. Сообщается о взрывах в Николаеве. Возможно, работа ПВО.

В сторону западных регионов Украины летят ракеты. Сейчас они пролетают над Винницкой областью.

Также сообщается о ракетах, летящих в направлении Киева. ВСУ сообщают о ракетах в Хмельницкой области, летящих в западном направлении.

Кроме того, зафиксирован взлет двух МиГ-31.