Хуситы ударили ракетами по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. Об этом сообщил представитель мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, слова которого приводят СМИ.

Кроме того, по его словам, ВС Йемена сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над подконтрольным хуситам городом Саада.