Хуситы сбили танкер и беспилотник обновлено 2:14; видео
Хуситы ударили ракетами по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. Об этом сообщил представитель мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, слова которого приводят СМИ.
Кроме того, по его словам, ВС Йемена сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над подконтрольным хуситам городом Саада.
April 26, 2024
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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 15 морских милях к юго-западу от йеменского порта Аль-Муха.
Капитан торгового судна сообщил о двух атаках. После первой атаки члены экипажа ощутили взрыв в непосредственной близости от корабля. Вторая атака, осуществленная, предположительно, двумя ракетами, привела к повреждению судна.