ВС РФ прорвали украинскую оборону в Кисловке на Купянском направлении. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.

По информации аналитиков, сегодня в 10 часов утра российские военные начали массированные контрнаступательные действия в Кисловке, а к концу суток им удалось закрепиться в населенном пункте.

«Местом удара выбрали подразделение ТрО, ограниченное в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться», – пишет DeepState.

О наступлении на этом направлении пишут и российские военные телеграм-каналы.