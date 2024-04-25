Военная полиция взялась за солдат в Тавуше

Военная полиция Армении уже занялась солдатами, перешедшими на сторону протестующих в селе Киранц. Об этом сообщили в минобороны республики.

"В Интернете распространилось видео о том, как люди в военной форме присоединились к политической акции в Киранце Тавушской области. Военная полиция Министерства обороны Республики Армения принимает меры по выявлению лиц в военной форме и оценке распространяемой информации.

В то же время Министерство обороны РА предупреждает, что любая попытка вовлечения Вооруженных Сил РА в политические процессы получит адекватную правовую оценку", - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Ранее между протестующими и силовиками в селе Киранц Тавушской области Армении произошли столкновения. Последние применили светошумовую гранату, в результате чего несколько жителей получили ранения. Об этом сообщают армянские СМИ.

По данным армянских телеграм-каналов, некоторые военнослужащие-контрактники присоединились к протестующим.