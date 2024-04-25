ЦАХАЛ сосредоточил десятки танков и БТР на юге Израиля в рамках подготовки к военной операции в Рафахе. Об этом сообщает информационное агентство АР.

Сообщается, что два батальона десантной бригады, находившиеся на оперативной работе в пограничном районе с сектором Газа в последние месяцы, были заменены другими батальонами, чтобы они могли подготовиться к маневрам в Рафахе.

Вышеупомянутые батальоны, которые переведены на обучение и повышение боеспособности и дислоцировались до недавнего момента в приграничном районе с сектором Газа в рамках подготовки к ожидаемому наступлению на Рафах.

Одновременно стало известно о продвижении на переговорах по обменной сделке при посредничестве Египта, чья делегация побывала в Израиле.

"Египтяне показали серьезную заинтересованность в оказании на ХАМАС давления во имя продвижения сделки. Все это – на фоне опасений Египта по поводу операции в Рафахе", - пояснили израильские источники.

По словам высокопоставленных израильских источников, они дали Египту ясно понять, что всерьез намерены войти в Рафах, и это подтверждает передислокация сил и резервистов. Израиль также дал понять, что времени на размышления у ХАМАС практически нет.