Иран выводит войска ради Байдена?

Иран сократил военное присутствие в Сирии, чтобы президент США Джо Байден победил на президентских выборах, которые пройдут в ноябре этого года, утверждает саудовская газета Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что Тегеран не хочет победы экс-президента Дональда Трампа или другого республиканца. По этой причине Тегеран специально хочет показать, что Байден смог одержать победу в регионе.

Трамп в 2018 году вышел из ядерной сделки, которая была подписана в 2015 году между Ираном и группой стран, известных как 5+1 (США, РФ, КНР, Британия, Франция и Германия). Она предусматривала ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций против страны.

Также в период нахождения Трампа на посту президента, в 2020 г. был ликвидирован экс-командующий спецподразделения КСИР Sepah-e-Qods Касем Сулеймани.