С кувалдой на Рафах накануне
Ближе к ночи израильская армия сконцентрировалась у Рафаха. Вторжение в последний основной укрепрайон Газы кажется неминуемым и запланированным. А до этого глава ШАБАК Ронен Бара и начальник генштаба ЦАХАЛа генерал Харзи Халеви в обстановке секретности встретились со своими египетскими коллегами, главой египетской разведки Аббасом Камелем и начальником генштаба Египта Усамой Аскаром в Каире.
Египтяне озабочены, израильтяне непреклонны – так вкратце можно охарактеризовать эту встречу, состоявшуюся в таком формате уже во второй раз.
И беспокойство Каира вполне можно понять. Египетская граница является практически единственным местом отступления палестинцев в случае входа израильской армии в Рафах. Спасаться они могут только так, сметая армейские и пограничные кордоны египтян - а для Каира это просто очень плохая история. Им хотелось бы гарантий, что этого не произойдет.
Проблема в том, что твердых гарантий израильские военные и официальные лица дать не могут. Пока все на уровне заявлений, что «достигнут значительный прогресс» в подготовке к эвакуации гражданского населения из Рафаха. Тот же Египет и Объединенные Арабские Эмираты установили большие палаточные убежища между Рафахом и Хан-Юнисом, а также в районе Муасси к северо-западу от Рафаха вдоль побережья.
Кроме того, израильские официальные лица заявили, что 250 000 из более чем миллиона палестинцев, нашедших убежище в Рафахе, уже покинули город за последние две недели с тех пор, как ЦАХАЛ покинул район Хан-Юниса.
Но с этим утверждением не согласны американцы, утверждающие, что те, кто вернулся – обнаружили развалины, непригодные для жизни. И вновь вернулись в Рафах. Поскольку в этих «лунных пейзажах» люди жить не могут.
Но израильское руководство продолжает утверждать, что ничего страшного не произойдет – операция Рафахе будет проходить «медленно и постепенно», район за районом, а не полномасштабный ввод войск в город со всех направлений и сразу. Но зная, как ЦАХАЛ контролирует «постепенное продвижение» воинских подразделений, подобные заявления вызывают серьезный скепсис. Поскольку это больше напоминает «что пнем о сову, что совой о пень».
Наиболее трезвомысляще израильтяне уже сомневаются в целесообразности операции в Рафахе. «Те, кто думает, что Рафах станет последней главой в этой войне и приведет к краху ХАМАСа, не понимают, что заявления Нетаньяху о победе – не более чем шутка или иллюзия», - пишет одна из ведущих газет на иврите «Маарив».
Но сказать нужно жестче – Израиль уже проиграл. Проиграл исключительно из-за тупого упрямства Нетаньяху, этого «неистового Биби», который в ситуации, где нужен скальпель, предпочел выбрать кувалду. И размахивать ею во все строну, в том числе – и в сторону союзников.
Именно его действия стали причиной того, что глобальная поддержка палестинского сопротивления резко возросла, и гнев по отношению к Израилю - резко возрос. И операция в Рафахе ничего не принесет еврейскому государству кроме неисчислимых политических и репутационных потерь. Причем – чем дольше она продлится, тем их будет дольше.
Но самое страшное не в этом. А в том, что из-за политики Нетаньяху через какое-то время конфликт между Израилем и ХАМАС вспыхнет с новой силой. И с новым уровнем ожесточения. Противники еврейского государства воочию увидели, что старое «еврейские палестинских всегда били» больше не работает. И сделали для себя выводы. Которые для израильских элит весьма печальны, если рассматривать их в перспективе…