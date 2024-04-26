Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:06

Ближе к ночи израильская армия сконцентрировалась у Рафаха. Вторжение в последний основной укрепрайон Газы кажется неминуемым и запланированным. А до этого глава ШАБАК Ронен Бара и начальник генштаба ЦАХАЛа генерал Харзи Халеви в обстановке секретности встретились со своими египетскими коллегами, главой египетской разведки Аббасом Камелем и начальником генштаба Египта Усамой Аскаром в Каире. Египтяне озабочены, израильтяне непреклонны – так вкратце можно охарактеризовать эту встречу, состоявшуюся в таком формате уже во второй раз.

И беспокойство Каира вполне можно понять. Египетская граница является практически единственным местом отступления палестинцев в случае входа израильской армии в Рафах. Спасаться они могут только так, сметая армейские и пограничные кордоны египтян - а для Каира это просто очень плохая история. Им хотелось бы гарантий, что этого не произойдет. Проблема в том, что твердых гарантий израильские военные и официальные лица дать не могут. Пока все на уровне заявлений, что «достигнут значительный прогресс» в подготовке к эвакуации гражданского населения из Рафаха. Тот же Египет и Объединенные Арабские Эмираты установили большие палаточные убежища между Рафахом и Хан-Юнисом, а также в районе Муасси к северо-западу от Рафаха вдоль побережья. Кроме того, израильские официальные лица заявили, что 250 000 из более чем миллиона палестинцев, нашедших убежище в Рафахе, уже покинули город за последние две недели с тех пор, как ЦАХАЛ покинул район Хан-Юниса.

Но с этим утверждением не согласны американцы, утверждающие, что те, кто вернулся – обнаружили развалины, непригодные для жизни. И вновь вернулись в Рафах. Поскольку в этих «лунных пейзажах» люди жить не могут. Но израильское руководство продолжает утверждать, что ничего страшного не произойдет – операция Рафахе будет проходить «медленно и постепенно», район за районом, а не полномасштабный ввод войск в город со всех направлений и сразу. Но зная, как ЦАХАЛ контролирует «постепенное продвижение» воинских подразделений, подобные заявления вызывают серьезный скепсис. Поскольку это больше напоминает «что пнем о сову, что совой о пень». Наиболее трезвомысляще израильтяне уже сомневаются в целесообразности операции в Рафахе. «Те, кто думает, что Рафах станет последней главой в этой войне и приведет к краху ХАМАСа, не понимают, что заявления Нетаньяху о победе – не более чем шутка или иллюзия», - пишет одна из ведущих газет на иврите «Маарив».