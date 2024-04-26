По его информации, в разных районах края «было перехвачено более десяти беспилотников», целью которых были нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. Жертв и серьезных разрушений нет, экстренные службы продолжают тушить пожары, возникшие «в результате падения БПЛА», уверяет губернатор.

Система ПВО России в ночь на субботу, 27 апреля, отразила атаку беспилотников над Краснодарским краем, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В свою очередь глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский отметил в Telegram, что под атаку БПЛА попал завод в Славянске-на-Кубани: «Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну».

По информации Синяговского, пострадавших нет, но повреждена ректификационная колонна.

Минобороны России в субботу утром сообщило, что средствами ПВО за минувшую ночь «было перехвачено и уничтожено» 68 украинских беспилотников самолетного типа. «Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом», - говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу.