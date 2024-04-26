Уже третий: у берегов Йемена разбился американский MQ-9 Reaper

Вместе с тем поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы утверждают, что это они сбили этот дрон.

Разведывательно-ударный беспилотник Военно-воздушных сил США MQ-9 Reaper стоимостью до 30 млн потерпел крушение у побережья Йемена. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Телеканал напоминает, что с ноября прошлого года хуситы сбили еще два беспилотника MQ-9 и оба у побережья Йемена.

В свою очередь Reuters сообщает, что 27 апреля хуситы атаковали ракетами нефтяной танкер Andromeda Star в Красном море. Судно получило несущественные повреждения.

Спикер хуситов Яхья Сариа заявил, что танкер под панамским флагом принадлежит Великобритании. Однако, по данным LSEG и компании Ambrey, недавно его продали. Нынешний владелец танкера зарегистрирован на Сейшельских островах, судно занимается торговлей, связанной с Россией. По данным Ambrey, оно следовало из российского Приморска в Вадинар, Индия.