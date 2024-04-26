Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 10:02

Накануне мы расписали более чем успешный визит главы МИД Великобритании в Казахстан. Однако визит Дэвида Кэмерона в соседний Узбекистан не задался с самого начала. Буквально накануне его прилета в Ташкент Шавкат Мирзиёев внезапно объявил, что уходит в краткосрочный отпуск, что исключало его личную встречу с главой британской дипломатии. В подобных вещах «случайности не случайны» - и Лондону был послан однозначный сигнал, что заключать с ним соглашение о стратегическом партнерстве по типу того, которое подписал Казахстан, Ташкент не спешит.

Кэмерон до последнего надеялся, что все в последнюю минуту еще можно переиграть и Шавкат Мирзиёев изменит свое решение о встрече с ним. Определенные надежды на то, что это произойдет, поддерживала и узбекская сторона, не давая окончательного ответа, примет ли главу британской дипломатии или нет, – но в конце концов Дэвиду Кэмерону пришлось иметь дело только со своим узбекским коллегой, Бахтиёром Саидовым. Однако завершив свое турне по Азии, упорный Кэмерон вновь вернулся в Ташкент! И потерял надежду - Мирзиеев все еще находился в отпуске! Что, конечно, не совсем то, на что рассчитывал Лондон, надеясь в Ташкенте на такой же успех, как и в Астане. Сейчас ему приходится крепко задуматься, в чем причина такой позиции Шавката Мирзиёева, – и как добиться ее изменения. Ведь в уже упоминавшемся докладе «Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии» Узбекистан наравне с Казахстаном назван ключевой точкой в регионе, с которым Великобритания должная выстроить тесные партнерские отношения. Отказ узбекского президента принимать главного британского дипломата совсем не означает, что Шавкат Мирзиёев не хочет иметь дела с британцами или лондонским Сити. Совсем наоборот – для Ташкента тесное экономическое партнерство с Лондоном было бы весьма желательно, учитывая проходящие в стране преобразования, которые всегда требуют денег, денег и еще раз денег.

Вопрос в том, что узбекский президент достаточно консервативен в выборе экономических партнеров. Завязывать новые отношения – всегда пожалуйста, но потом обязательно следует анализ первых результатов новых внешнеэкономических инициатив. И уже после этого принимается решение о следующих шагах. Дело в том, что понятие «стратегического партнерства» в современных реалиях несколько девальвировалось. Соглашения о нем принимаются то тут, то там, но в реальности это все остается бумажной «борьбой за все хорошее против всего плохого». Из десятка соглашений о «стратегическом партнерстве» реальную отдачу для стран, их заключающих, дают одно-два. И эту реальность всегда учитывает Ташкент. В 2021 году Узбекистан первым в мире присоединился к Расширенной схеме Всеобщей системы преференций (GSP EF) Великобритании, став первой страной-бенефициаром улучшенной британской внешнеторговой схемы. Теперь на более чем 7800 товаров, производимых в Узбекистане, в Британии действует нулевая импортная пошлина. Выгода Ташкента от этого шага прозрачна и понятна, есть куда развиваться.