Следком Армении вносит ясность в «присоединение военных к протестам» обновлено 12:12
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с присоединением 15 военных-контрактников к акции протеста против возвращения Азербайджану оккупированных в 1990-х годах Арменией сел и делимитации границы.
«В уголовном производстве сформирована следственная группа, проводятся неотложные следственные и другие оперативные действия с целью выяснения обстоятельств инцидента и круга лиц, участвующих в нем», — сообщается на сайте ведомства.
Также в ведомстве призвали военнослужащих строго соблюдать требования законодательства Республики Армения, в том числе воинского устава, добросовестно выполнять свои обязанности по военной службе, проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации, манипулятивные действия, заявления и политические призывы частных лиц.
СК Армении также опубликовал видео, на котором военнослужащие, прибывшие на место акции протеста, выражают сожаление в связи со своими действиями и просят не политизировать ситуацию. Об этом пишут сегодня армянские СМИ. Военнослужащий-контрактник Асатур Чобанян заявил, что вместе с сослуживцами отправился в село Киранц, где их встретили участники акции протеста и журналисты: «Мы отправились туда под влиянием момента, о чем сожалеем. И прошу не политизировать это».
Другой военный – Феликс Балинян - заявил, что они не разделяют политических взглядов участников акции. А их появление там стало «случайностью».
В СК Армении выяснили, что офицер А.Ч. (Асатур Чобанян) и прапорщик Ф.Б., узнав из Сети об инциденте между демонстрантами и полицией, предложили своим 13 сослуживцам отправиться туда для ознакомления с ситуацией. «Некоторые из участников акции неожиданно заявили, что они якобы присоединились к ним и сложили оружие, а находящиеся на месте журналисты начали их снимать», - говорится в заявлении СК. Убедившись, что там не происходит ничего необычного, военные вскоре ушли от места скопления демонстрантов.
Следствие продолжается.
* * * 10:06
Министерство обороны Армении примет меры по установлению личностей людей в военной форме, примкнувших к акции протеста против возвращения Азербайджану оккупированных в 1990-х годах Арменией сел и делимитации границы.
«В интернете распространилось видео о присоединении лиц в военной форме к политической акции, проходящей в Киранце Тавушской области. Военная полиция Министерства обороны Армении принимает меры по установлению личностей людей в военной форме и оценке распространяемой информации», - говорится в заявлении.
Минобороны Армении предупреждает, что любая попытка вовлечь армию страны в политические процессы получит адекватную правовую оценку.