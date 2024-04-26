12:12

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с присоединением 15 военных-контрактников к акции протеста против возвращения Азербайджану оккупированных в 1990-х годах Арменией сел и делимитации границы. «В уголовном производстве сформирована следственная группа, проводятся неотложные следственные и другие оперативные действия с целью выяснения обстоятельств инцидента и круга лиц, участвующих в нем», — сообщается на сайте ведомства. Также в ведомстве призвали военнослужащих строго соблюдать требования законодательства Республики Армения, в том числе воинского устава, добросовестно выполнять свои обязанности по военной службе, проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации, манипулятивные действия, заявления и политические призывы частных лиц.

СК Армении также опубликовал видео, на котором военнослужащие, прибывшие на место акции протеста, выражают сожаление в связи со своими действиями и просят не политизировать ситуацию. Об этом пишут сегодня армянские СМИ. Военнослужащий-контрактник Асатур Чобанян заявил, что вместе с сослуживцами отправился в село Киранц, где их встретили участники акции протеста и журналисты: «Мы отправились туда под влиянием момента, о чем сожалеем. И прошу не политизировать это». Другой военный – Феликс Балинян - заявил, что они не разделяют политических взглядов участников акции. А их появление там стало «случайностью». В СК Армении выяснили, что офицер А.Ч. (Асатур Чобанян) и прапорщик Ф.Б., узнав из Сети об инциденте между демонстрантами и полицией, предложили своим 13 сослуживцам отправиться туда для ознакомления с ситуацией. «Некоторые из участников акции неожиданно заявили, что они якобы присоединились к ним и сложили оружие, а находящиеся на месте журналисты начали их снимать», - говорится в заявлении СК. Убедившись, что там не происходит ничего необычного, военные вскоре ушли от места скопления демонстрантов. Следствие продолжается.