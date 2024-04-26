Кыргызстан готов вернуться в Азербайджан с картофелем и фасолью

Азербайджан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов США к 2030 году, заявил министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев на втором заседании Межгосударственного совета между Кыргызстаном и Азербайджаном.

«Мы нацелены к 2030 году обеспечить уровень товарооборота между нашими странами на порядка 500 миллионов долларов США. Мы готовы обеспечить рынок Азербайджана качественной сельскохозяйственной продукцией (картофель, фасоль, орехи), макаронными изделиями, продукцией стекольного производства, электролампами и прочим», - сказал Амангельдиев.

Он отметил, что стремительно развивающиеся двусторонние отношения создали наилучшие возможности для наращивания и расширения торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Азербайджаном.