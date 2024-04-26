Американцы хотят создать новый «самолет Судного дня»

Работы над проектом Центра управления воздушно-десантными операциями (SAOC) будут вести в Колорадо, Неваде и Огайо, их завершение намечено на 2036 год. Основой нового самолета будет коммерческое реактивное судно, модифицированное и защищенное согласно военным требованиям.

«Самолет Судного дня» E-4B Nifhtwatch (Ночной дозор) представляет собой усовершенствованный Boeing 747-200, который может перевозить и пассажиров, и грузы. E-4B имеет большую дальность полета и способен дозаправляться в воздухе. На борту самолета может находиться до 111 человек. Он разделен на шесть зон: командная рабочая зона, конференц-зал, комната для брифингов, оперативная командная зона, зона связи и зона отдыха. Nightwatch способен выдержать ядерный взрыв, тепловое и электромагнитное воздействия. Усовершенствованная система спутниковой связи позволяет поддерживать ее по всему миру.

На вооружении ВВС США четыре таких самолета, один из них используется для поездок министра обороны. При необходимости его может использовать президент и другие военные высших чинов. По крайней мере один E-4B постоянно находится в состоянии боевой готовности. Срок службы «самолета Судного дня» истечет в начале 2030-х, эта модель была развернута в 1980 году (до этого был E-4А).