Украинские военные атаковали новейшую радиолокационную станцию россиян «Подлет», сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Группа ГУР МО Украины «Гуси-9» совместно с военнослужащими 15 ОБрАР «Черный лес» обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 «Подлет». Успешное огневое поражение нанесли по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей комплекс», – говорится в сообщении.

Указано, что «Подлет» на вооружение российской армии начали поставлять в 2015 году. Стоимость станции свыше 700 млн рублей. По текущему курсу это примерно 7,6 млн долларов.

Эту систему россияне использовали для выявления и передачи координат целей зенитно-ракетных комплексов С-300/С-400.