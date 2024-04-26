Запад признает: после США Турция вторая сила в НАТО

Как сообщает Anadolu, об этом Рютте сказал на совместной пресс-конференции, организованной после его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Премьер-министр сказал, что «Турция играет решающую роль. При этом она прилагает усилия для урегулирования ситуации в Газе. В то же время она предпринимает меры, чтобы справиться с этой ужасной войной в Украине. В этом отношении вы играете важную роль».

«Турция - геополитический игрок. Турция имеет большое влияние в регионе», - отметил он.

Заявив, что его кандидатура на пост генерального секретаря НАТО находится на стадии обсуждения, Рютте сказал: «Турция - очень важный союзник в НАТО. После США Турция представляет собой вторую по величине военную силу в НАТО. Турция - страна, расположенная в сложном регионе, в географическом положении с непростыми соседями. К сожалению, терроризм стоит на ее повестке дня».

Отметив, что борьба с терроризмом также обсуждалась на встрече, Рютте подчеркнул: «С точки зрения стабильности всего региона и общих трансатлантических отношений, южное крыло НАТО нуждается в Турции, ему необходимо лидерство Турции».