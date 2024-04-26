Блинкен надеется, что Китай «услышит слова» Белого дома

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN заявил о попытках Китая «повлиять» на предстоящие американские президентские выборы и вмешаться в них.

По его словам, США хотят убедиться, что подобные действия будут пресечены. Этот вопрос обсуждался во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, уточнил Блинкен.

«В общем-то, мы видим свидетельства попыток повлиять и, возможно, вмешаться. Любое вмешательство Китая в наши выборы — это одна из тех вещей, за которыми мы очень внимательно следим, и это совершенно неприемлемо для нас, поэтому я хотел убедиться, что на этот раз они услышали наши слова»,— сказал госсекретарь в интервью.

CNN ранее со ссылкой на источники сообщал, что на саммите в Сан-Франциско в ноябре 2023 года Си Цзиньпин пообещал президенту США Джо Байдену, что Китай не станет вмешиваться в американские выборы. На последующих встречах представителей стран, отмечает телеканал, неоднократно обсуждался этот вопрос.

С 24 по 26 апреля Энтони Блинкен находился с рабочим визитом в Китае. Он провел переговоры с главой МИД КНР Ван И и Си Цзиньпином.