Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 11:35

В Азербайджан завезли люксовые автомобили на 600 миллионов долларов. Британский телеканал Sky News в очередной раз пытается понять причины резкого увеличения экспорта автомобилей класса «люкс» из Соединенного Королевства в Азербайджан. Некоторое время назад Sky News связал этот факт с возможным нарушением западных санкций путем транзита машин в Российскую Федерацию через территорию Азербайджана.

Однако британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) отвергло данные предположения, заявив, что никаких подтверждающих фактов не обнаружило, и что резкий рост экспорта в Азербайджан автомобилей класса «люкс» обусловлен «возросшим спросом в результате оживления экономики». Тем не менее, британский телеканал вновь вернулся к этой теме, основываясь на сей раз на статистике экспорта за февраль нынешнего года, поскольку тенденция роста экспорта продолжает сохраняться. Согласно данным, опубликованным налоговым, таможенным и платежным агентством британского правительства HM Revenue & Customs, только в феврале в Азербайджан были экспортированы британские люксовые автомобили на общую сумму 26 миллионов фунтов стерлингов (32.53 миллиона долларов США). По этому показателю Азербайджан вышел на 17-е место в мире, обогнав Ирландию, Португалию и Катар. Последние данные HMRC подтверждают, что за три месяца, до февраля 2024 года, средняя стоимость одного британского автомобиля, отправленного в Азербайджан, составляла более 115 тысяч фунтов стерлингов (244,8 тысячи азербайджанских манатов). «Так что же сделало эту небольшую, относительно небогатую экономику, наряду со Швейцарией, Люксембургом и Саудовской Аравией, одним из самых передовых рынков самых роскошных автомобилей в мире?» – искренне недоумевает ведущий Sky News.

Отвечая на этот вопрос, эксперты британского телеканала приводят конкретные цифры, в соответствии с которыми за два года с момента российского вторжения в Украину и введения санкций общая стоимость экспорта автомобилей из Великобритании в Азербайджан составляет на данный момент 523 миллиона фунтов стерлингов (примерно, 600 миллионов долларов). Для сравнения отметим, что показатель за предыдущие два года составляет всего 58 миллионов фунтов стерлингов. Британский телеканал вновь рассматривает версию, по которой Азербайджан перепродает люксовые автомобили своему северному соседу. Сообщается, что другие страны, граничащие с Россией - Казахстан, Киргизия и Грузия, также увеличили импорт британских автомобилей. «Хотя невозможно доказать, куда в конечном итоге попадают эти поставки, существует множество неофициальных свидетельств того, что упомянутые страны используются в качестве каналов для контрабанды запрещенных товаров в Россию», - констатирует Sky News.