Британцы в недоумении: зачем Баку автомобили на 600 миллионов долларов? Sky News продолжает расследование
В Азербайджан завезли люксовые автомобили на 600 миллионов долларов. Британский телеканал Sky News в очередной раз пытается понять причины резкого увеличения экспорта автомобилей класса «люкс» из Соединенного Королевства в Азербайджан.
Некоторое время назад Sky News связал этот факт с возможным нарушением западных санкций путем транзита машин в Российскую Федерацию через территорию Азербайджана.
Однако британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) отвергло данные предположения, заявив, что никаких подтверждающих фактов не обнаружило, и что резкий рост экспорта в Азербайджан автомобилей класса «люкс» обусловлен «возросшим спросом в результате оживления экономики».
Тем не менее, британский телеканал вновь вернулся к этой теме, основываясь на сей раз на статистике экспорта за февраль нынешнего года, поскольку тенденция роста экспорта продолжает сохраняться.
Согласно данным, опубликованным налоговым, таможенным и платежным агентством британского правительства HM Revenue & Customs, только в феврале в Азербайджан были экспортированы британские люксовые автомобили на общую сумму 26 миллионов фунтов стерлингов (32.53 миллиона долларов США). По этому показателю Азербайджан вышел на 17-е место в мире, обогнав Ирландию, Португалию и Катар.
Последние данные HMRC подтверждают, что за три месяца, до февраля 2024 года, средняя стоимость одного британского автомобиля, отправленного в Азербайджан, составляла более 115 тысяч фунтов стерлингов (244,8 тысячи азербайджанских манатов).
«Так что же сделало эту небольшую, относительно небогатую экономику, наряду со Швейцарией, Люксембургом и Саудовской Аравией, одним из самых передовых рынков самых роскошных автомобилей в мире?» – искренне недоумевает ведущий Sky News.
Отвечая на этот вопрос, эксперты британского телеканала приводят конкретные цифры, в соответствии с которыми за два года с момента российского вторжения в Украину и введения санкций общая стоимость экспорта автомобилей из Великобритании в Азербайджан составляет на данный момент 523 миллиона фунтов стерлингов (примерно, 600 миллионов долларов). Для сравнения отметим, что показатель за предыдущие два года составляет всего 58 миллионов фунтов стерлингов.
Британский телеканал вновь рассматривает версию, по которой Азербайджан перепродает люксовые автомобили своему северному соседу. Сообщается, что другие страны, граничащие с Россией - Казахстан, Киргизия и Грузия, также увеличили импорт британских автомобилей.
«Хотя невозможно доказать, куда в конечном итоге попадают эти поставки, существует множество неофициальных свидетельств того, что упомянутые страны используются в качестве каналов для контрабанды запрещенных товаров в Россию», - констатирует Sky News.
Тем временем, в SMMT продолжают настаивать, что 800-процентный рост экспорта никак не связан с российскими санкциями и «может быть объяснен внутренними факторами в азербайджанской экономике».
«Британские автопроизводители соблюдают все торговые санкции и будут осуждать любую сторону, подвергающую это обязательство риску, - утверждает представитель SMMT. - Экспорт автомобилей с британских заводов в Азербайджан вырос с 2019 года из-за множества факторов, включая выпуск новых моделей и растущий спрос на роскошные автомобили, произведенные в Великобритании. Данные ООН показывают, что в этом году из Азербайджана в Россию были официально экспортированы только два автомобиля любого происхождения. Мы никогда не исключали вероятности того, что третьи лица могут воспользоваться какими-либо уязвимостями санкционного режима. А потому производители делают все возможное, чтобы предотвратить это. Любой автомобиль британского производства, продаваемый в России, попал туда без разрешения британских производителей. Речь идет о глобальной проблеме, охватывающей продукты из различных секторов во многих странах, которая требует скоординированного глобального ответа».
В свою очередь, редакции haqqin.az остается лишь предложить читателям взглянуть на улицы и автосалоны Баку, чтобы понять — резкое увеличение импорта люксовых британских автомобилей никак не связано с нарушением антироссийских санкций. За последние годы на улицах и магистралях азербайджанской столицы все чаще можно заметить новейшие «хиты» знаменитой компании Land Rover — «Range Rover», «Defender», «Discovery», а также другие модели, которые молниеносно раскупают состоятельные клиенты.
К примеру, на одном только портале автообъявлений Turbo.az продаются более 20 автомобилей «Defender» с нулевым пробегом, 2023 и 2024 годов выпуска, цена которых, в зависимости от объема двигателя и комплектации, варьируется в пределах от 125 до 145 тысяч долларов, а также 45 автомобилей премиум-класса «Range Rover» 2022, 2023 и 2024 годов выпуска с нулевым пробегом. Их цена варьируется в пределах от 210 до 330 тысяч долларов США.
Если же добавить к этому списку автомобили, импортируемые официальными дилерами, то налицо тот факт, что за последние годы британский автопром приобрел в Баку огромную популярность.