Инара Рафикгызы, судебный репортер 11:47

Спустя более 10 лет раскрылось загадочное убийство Илькина Гурбанова, проживавшего в бакинском поселке НЗС. Его убийца, Ахад Салахов, был арестован в 2022 году, а суд над ним завершился недавно. Выяснилось, что «заказал» это убийство ныне покойный Фирудин Мамедов, экс-декан шариатского факультета Бакинского исламского университета. Судя по всему, причиной убийства стал конфликт на почве гомосексуальных отношений. Напомним, что Илькин Гурбанов был убит ножом в 2011 году. Покойный был женат, имел двоих детей, а высшее образование получил в том же Бакинском исламском университете.

Долгое время раскрыть дело не удавалось. Все изменилось, когда в 2022 году был задержан за кражу некий Анар Мансуров. Следователям арестованный рассказал, что в 2011 году его знакомый, Ахад Салахов, убил какого-то мужчину в поселке НЗС. Салахова арестовали и выдвинули против него обвинения в предумышленном заказном убийстве. Следствие установило, что задержанный состоял в близких отношениях с Фирудином Мамедовым, к которому Салахов относился с огромным уважением, считая его чуть-ли не святым. В 2011 году Мамедов рассказал Салахову, что один из старых знакомых «причиняет ему вред» и что за это его следует убить. Не раздумывая, Салахов согласился. После чего декан передал ему фотографию и номер мобильного телефона Илькина Гурбанова. Салахов приобрел нож, а также купил у Анара Мансурова мобильный телефон, по которому связался с Гурбановым.

В ночь на 31 октября 2011 года он выследил Гурбанова, в темноте напал на него сзади и нанес несколько смертельных ранений. После совершенного убийства он позвонил Мамедову и сообщил, что «поручение выполнил». А через некоторое время рассказал об убийстве и Мансурову. Однако спустя четыре дня после убийства Фирудин Мамедов перерезал себе вены в автомобиле, припаркованном на столичном проспекте Ходжалы, и скончался от потери крови. В суде Ахад Салахов не признал свою вину, заявив, что Гурбанова убил сам Фирудин Мамедов. «В день происшествия я увидел Фирудина и Илькина вместе, - рассказал на суде обвиняемый. - Поприветствовал их. С Илькином я никогда до этого не виделся. Тем не менее, мое появление ему не понравилось, он стал что-то выговаривать Фирудину. Тогда тот отвел Илькина в сторону и начал что-то объяснять ему, а потом попросил меня выйти. В этот момент Илькин меня оскорбил. Я в долгу не остался. Когда Илькин попытался подойти ко мне, Фирудин ударил его ножом в спину, а затем в грудь. У меня самого не было оружия, я лишь пытался их разнять, а потом покинул место происшествия - хотел избежать проблем. Поэтому с того момента с Фирудином больше не общался — ни вживую, ни по телефону. Разумеется, я не знал, что Фирудин покончит жизнь самоубийством. Об этом мне сообщили по факту». Салахов добавил, что знал Фирудина, как религиозного человека, и не в курсе его гомосексуальных связей.