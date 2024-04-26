В США заявили, что Путин непричастен к смерти Навального

Президент России Владимир Путин не имеет никакого отношения к смерти оппозиционера Алексея Навального, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.

«Американские спецслужбы установили, что Путин, скорее всего, не отдавал приказ убить Навального, сообщили люди, знакомые с этим вопросом» - говорится в статье.

Этот вывод широко распространен в разведывательном сообществе США и разделяется несколькими ведомствами - ЦРУ, Управлением директора национальной разведки и разведывательным подразделением Госдепартамента.

«Президент России Владимир Путин, возможно, не планировал, что это произойдет именно тогда, когда произошло», - отмечает издание.