Лайнер Boeing 747-8I авиакомпании Lufthansa Airlines не смог сразу приземлиться в Лос-Анджелесе.

На опубликованных BBC видеокадрах видно, как во время посадки самолет подскакивает на шасси. Самолет снова взлетел в небо. После еще одного круга вокруг аэропорта экипажу удалось безопасно приземлиться.

Попытка посадки попала в прямой эфир плейнспоттеров, наблюдающих за самолетами, и поразила даже самих ведущих, отмечает BBC.

Что стало причиной опасного инцидента — пока неизвестно.