Летнюю погоду спрогнозировали синоптики на завтра
В воскресенье, 28 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков, умеренный южный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха составит ночью 14-18° тепла, днем 26-31° тепла.
Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 30-40%.
В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 18-23° тепла.