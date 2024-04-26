Взрыв мины в Шушинском районе: есть раненый

В субботу, 27 апреля, на освобожденной от оккупации территории села Гайбалы Шушинского района сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Эльчин Гулиев во время исполнения служебных обязанностей получил травмы при взрыве противопехотной мины. Об этом сообщили пресс-службы Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию.

Согласно сообщению, Гулиеву был поставлен диагноз «ампутация правой ноги», на месте ему оказали первую медицинскую помощь, после эвакуировали в районную больницу. В настоящее время состояние Гулиева стабильное.

В прокуратуре Шушинского района проводится расследование.