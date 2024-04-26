Мощнейший торнадо обрушился на американские штаты Небраска, Айова и Техас. Разрушены дома, ураганы нанесли значительный материальный ущерб, жители были вынуждены покинуть свои дома, сообщают американские СМИ.

Несколько человек обратились за медицинской помощью, однако серьезных травм у пострадавших нет.

Угроза шторма остается. Ожидается, что пик непогоды наступит 27 апреля. Американцев предупредили, что это произойдет в ближайшие часы.