Разрушительные торнадо обрушились на США фото; видео
Мощнейший торнадо обрушился на американские штаты Небраска, Айова и Техас. Разрушены дома, ураганы нанесли значительный материальный ущерб, жители были вынуждены покинуть свои дома, сообщают американские СМИ.
Несколько человек обратились за медицинской помощью, однако серьезных травм у пострадавших нет.
Угроза шторма остается. Ожидается, что пик непогоды наступит 27 апреля. Американцев предупредили, что это произойдет в ближайшие часы.
DRONE VIDEO -- Miles Springer sent us drone video of the tornado damage Friday in Elkhorn. pic.twitter.com/rP60wdM27y— 6 News WOWT (@WOWT6News) April 27, 2024