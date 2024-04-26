Кремль за контакты Баку и Еревана

Россия выступает за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией для урегулирования всех спорных вопросов и подписания мирного договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«…Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном, мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня, с тем чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора», - сказал представитель Кремля.

В то же время в Кремле не стали комментировать акции протеста в Армении против возвращения Азербайджану оккупированных в 1990-х годах сел и делимитации границы. «Нет, мы не хотели бы это комментировать…», - сказал Песков.