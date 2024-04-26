Украина в положении СССР 1942 года о развитии ситуации
В медиа-источниках стремительно распространяют мнение о том, что фронт в Украине рушится, и Киев находится на грани военной катастрофы.
Ситуация, если смотреть на карту боевых действий, действительно для ВСУ выглядит сложной. Российские войска наращивают наступательные усилия – и украинцы вынуждены отходить, оставив несколько деревень.
Запад чешет в затылке, и почти каждые день мы слышим от его официальных спикеров, что «с дозированием военной помощи Киеву мы перемудрили, не сумев обеспечить своевременность и бесперебойность поставок». Ну а журналисты – люди тонкой душевной организации, а потому сразу начинают рассуждать в том духе, что «все пропало, буквально – все, и победа российской армии неминуема».
Любой человек с добротным общевойсковым военным образованием прекрасно знает, что сложное положение - отнюдь не означает катастрофическое. Просто потому, что боевые действия – это крайне динамический процесс, в котором каждый час, а порой - в более короткий срок происходят существенные изменения. Казалось, что вот только рота достигла успеха – а через час выяснятся, что дело обстоит с точностью до наоборот, и успешная рота уже с потерями откатывается назад.
Так же и с захваченным населенным пунктом – опытный командир никогда не спешит докладывать об этом успехе в ожидании наград от командования. Он сначала тщательно изучит обстановку, осмотрится по флангам – не слишком ли далеко зарвался, оценит свои возможности закрепиться, организует охранение и разведку и отдаст приказ организовать оборону – и только потом сообщает в штаб. Мол, так и так, населенный пункт взят, можно праздновать.
Но в штабе праздновать не начинают по той простой причине, что надо «поднять карту», то есть посмотреть и оценить, а не является ли захваченный населенный пункт «заманухой» от противника, то есть ловушкой, организованной для растягивания сил. Иная победа бывает хуже поражения, да еще и как бывает.
Этот своеобразный краткий ликбез совершенно необходим в оценке ситуации на украинском фронте. Журналистам, конечно, все тонкости военного дела знать совершенно не обязательно, пусть они хоть трижды «военкоры». Но элементарное представление и общее понимание происходящего в российско-украинских боевых действиях они все-таки иметь должны.
Если можно условно применить с серьезной осторожностью такую историческую аналогию, Украина находится сейчас примерно в том же состоянии, в котором находился СССР в 1942 году. У противника преимущество, он прет и прет, помощь союзников запаздывает, кругом безнадега, остается только отбиваться там, где это возможно.
Но это только на первый взгляд, поскольку: a) противник тоже несет серьезные потери, так как у наступающей стороны они всегда больше; b) противник растягивает свои коммуникации; c) он также ограничен во всех ресурсах. Причем этот ресурс он бездумно стачивает для достижения тактического успеха, которым считает захват какой-нибудь Хацапетовки, от которой к моменту «освобождения» уже ничего и не осталось.
Обратите внимание, ни один «территориальный успех» российской армии не создает ей сколько-нибудь заметного превосходства, проще говоря, не дает российской армии выйти на оперативный простор для дальнейшего развития успеха в наступлении.
Стратегия Сырского в этом отношении совершенно правильна: сточить российский ресурс, заставить армию противника израсходовать себя в сомнительных успехах вроде «взятия Авдеевки» - и выиграть время до поступления западной помощи. Которая, как показали последние решения Вашингтона, обязательно будет.
Здесь нужно прямо сказать – а автор этих строк «старый солдат, и не знает слов любви» - что российско-украинским конфликтом Запад поймал Москву в такой капкан, что просто не имеет права «русского медведя» из него выпустить. К сожалению, кровь украинцев в этой глобальной геополитической интриге роли не играет – она лишь вода, которая сейчас добавляется в замес фундамента строящейся «клетки для русского медведя».
Так что не нужно говорить об обрушении фронта – нужно смотреть на реалии. А они таковы, что сейчас Украина жертвует «пешками», не имеющими особого значения населенными пунктами, чтобы выиграть в стратегическом плане.