Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:17

В медиа-источниках стремительно распространяют мнение о том, что фронт в Украине рушится, и Киев находится на грани военной катастрофы. Ситуация, если смотреть на карту боевых действий, действительно для ВСУ выглядит сложной. Российские войска наращивают наступательные усилия – и украинцы вынуждены отходить, оставив несколько деревень.

Запад чешет в затылке, и почти каждые день мы слышим от его официальных спикеров, что «с дозированием военной помощи Киеву мы перемудрили, не сумев обеспечить своевременность и бесперебойность поставок». Ну а журналисты – люди тонкой душевной организации, а потому сразу начинают рассуждать в том духе, что «все пропало, буквально – все, и победа российской армии неминуема». Любой человек с добротным общевойсковым военным образованием прекрасно знает, что сложное положение - отнюдь не означает катастрофическое. Просто потому, что боевые действия – это крайне динамический процесс, в котором каждый час, а порой - в более короткий срок происходят существенные изменения. Казалось, что вот только рота достигла успеха – а через час выяснятся, что дело обстоит с точностью до наоборот, и успешная рота уже с потерями откатывается назад. Так же и с захваченным населенным пунктом – опытный командир никогда не спешит докладывать об этом успехе в ожидании наград от командования. Он сначала тщательно изучит обстановку, осмотрится по флангам – не слишком ли далеко зарвался, оценит свои возможности закрепиться, организует охранение и разведку и отдаст приказ организовать оборону – и только потом сообщает в штаб. Мол, так и так, населенный пункт взят, можно праздновать.

Но в штабе праздновать не начинают по той простой причине, что надо «поднять карту», то есть посмотреть и оценить, а не является ли захваченный населенный пункт «заманухой» от противника, то есть ловушкой, организованной для растягивания сил. Иная победа бывает хуже поражения, да еще и как бывает. Этот своеобразный краткий ликбез совершенно необходим в оценке ситуации на украинском фронте. Журналистам, конечно, все тонкости военного дела знать совершенно не обязательно, пусть они хоть трижды «военкоры». Но элементарное представление и общее понимание происходящего в российско-украинских боевых действиях они все-таки иметь должны. Если можно условно применить с серьезной осторожностью такую историческую аналогию, Украина находится сейчас примерно в том же состоянии, в котором находился СССР в 1942 году. У противника преимущество, он прет и прет, помощь союзников запаздывает, кругом безнадега, остается только отбиваться там, где это возможно. Но это только на первый взгляд, поскольку: a) противник тоже несет серьезные потери, так как у наступающей стороны они всегда больше; b) противник растягивает свои коммуникации; c) он также ограничен во всех ресурсах. Причем этот ресурс он бездумно стачивает для достижения тактического успеха, которым считает захват какой-нибудь Хацапетовки, от которой к моменту «освобождения» уже ничего и не осталось.