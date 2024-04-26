27 апреля состоялся районный (городской) этап олимпиады «Возвращение в Западный Азербайджан», организованной Министерством науки и образования среди учащихся IX и X классов. В первом, районном, этапе олимпиады приняли участие около 10 000 школьников.

В рамках данного этапа был организован инфотур в среднюю школу №18 имени Микаила Мушвига города Баку, в котором приняли участие представители Министерства науки и образования, Института образования, депутаты Милли Меджлиса, члены общины Западного Азербайджана и представители СМИ.

По итогам первого этапа будут определены ученики, которые примут участие в региональном этапе олимпиады. Финальный этап олимпиады планируется провести в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана в июне.

В качестве партнеров олимпиады выступают Министерство науки и образования, Министерство образования Нахчыванской Автономной Республики, Институт образования, Нахчыванский государственный университет и община Западного Азербайджана. Олимпиада будет организована как продолжение реализации предложений, обсужденных в рамках фестиваля «Возвращение в Западный Азербайджан» и конгресса «Дорога возвращения в Западный Азербайджан», организованных в Нахчыване в ноябре прошлого года.

Целью организации олимпиады является ознакомление учащихся с историей, географией, культурой, литературой, общественными деятелями, историческими деятелями, топонимами и фольклором Западного Азербайджана, а также обеспечение углубленного получения знаний учеников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.