В США заявили о возможном пересмотре отношений с Грузией

Двухпартийная группа сенаторов в США предупредила, что будет добиваться пересмотра грузино-американских отношений и введения санкций в отношении политического руководства страны в случае принятия закона об «иноагентах».

«Если этот закон будет принят, мы будем вынуждены способствовать изменению политики США в отношении Грузии, что может включать санкции в отношении тех, кто несет ответственность за подрыв демократического развития Грузии или сдерживание ее евроатлантической траектории, пересмотр прямой финансовой помощи США и расширение визового запрета на въезд в США», — говорится в заявлении.

Авторы обращения подчеркивают, что подобные действия неизбежны, поскольку «этот закон превратит самых сильных партнеров Грузии – США и Европейский Союз – в злонамеренных игроков». Одновременно, добавляют они, грузинский народ получит «мощный сигнал о том, что его правительство больше не отражает его желания, активно подрывает его программу членства в ЕС и отказывается поддерживать свою конституцию».

Сенаторы подчеркивают, что инициатива об «иноагентах» «не отражает какой-либо закон США», как это заявляют в «Грузинской мечте». По их оценке, он направлен против помощи Запада и «будет использоваться для того, чтобы заставить замолчать гражданское общество и СМИ».

В «Голосе Америки» назвали обращение «беспрецедентной нотой обеспокоенности». Журналисты отмечают, что письмо к Кобахидзе стало «самым резким» заявлением, когда-либо сделанным в Сенате по Грузии.