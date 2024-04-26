14:55

Министерство здравоохранения регулярно проводит информационно-просветительские акции и флешмобы в Баку, а также в различных регионах Азербайджана. Очередное мероприятие, организованное в Сумгаите, приурочено к 101-летию со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Основной целью мероприятия Минздрава, проведенного совместно с Сумгаитским медицинским колледжем имени Азиза Алиева, является привитие среди населения навыков оказания первой помощи, а также проведение просветительской работы в этой сфере.

В ходе нынешнего мероприятия педагогический состав и студенты колледжа наглядно продемонстрировали правила оказания доврачебной помощи при асфиксии, клинической смерти, несчастных случаях, восстановлении жизненных функций и других чрезвычайных ситуациях. В то же время, просветительское мероприятие было организовано в целях предотвращения ухудшения состояния больного или пострадавшего, облегчения процесса выздоровления, а также обучения навыкам оказания первой помощи пострадавшему на месте происшествия до прибытия квалифицированного врача. Участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик о жизни и деятельности выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. С участием студентов Сумгаитского медицинского колледжа и волонтеров был организован флешмоб «Окажи первую медицинскую помощь и спаси жизнь!». В ходе флешмоба студенты колледжа визуально продемонстрировали цифру «101», посвященную к дню рождения академика Зарифы Алиевой. Также проведены тематические викторины. Победителям были вручены различные подарки и призы.