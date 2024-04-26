Рамазанова задержали?

В социальных сетях в субботу, 27 апреля, распространилась информация о задержании сотрудника Toplum TV Джавида Рамазанова.

На запрос haqqin.az сотрудник пресс-службы МВД лейтенант полиции Ибрагим Амирасланлы заявил, что в отношении Джавида Рамазанова избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Поскольку Рамазанов является лицом, привлеченным к уголовному делу, его в очередной раз вызвали на допрос.