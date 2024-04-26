«Банк Республика» на первой банковской миссии Азербайджана в США

Данная миссия реализуется при участии представителей руководящего звена Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и Ассоциации банков Азербайджана (АБА), председателей ряда банков, в том числе председателя Наблюдательного совета ОАО «Банк Республика» Шакира Рагимова.

Банковская миссия Азербайджана совершила первую деловую поездку в США с целью обмена опытом в банковском и финансовом секторах.

В рамках поездки, при организационной поддержке Торговой палаты США-Азербайджан (AmCham) были проведены встречи в Госдепартаменте США, а также других государственных организациях и финансовых учреждениях.

В штаб-квартире Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) состоялась двусторонняя встреча на тему «Доступ к финансированию DFC: правила и положения». В ходе мероприятия были обсуждены возможности будущего сотрудничества с DFC, приоритетные направления, в финансировании которых заинтересовано учреждение.

На очередных встречах банковской миссии Азербайджана были обсуждены возможности и направления сотрудничества с такими престижными учреждениями, как Exim Bank и Bank of New York Mellon (BNY Mellon). На встречах была представлена информация об опыте банков, управлении возможными рисками, вопросах комплаенса и применении искусственного интеллекта в банковских операциях.

«Банк Республика» основан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен один из крупнейших финансовых институтов Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне В2 с прогнозом «Стабильный» от агентства Moody’s.