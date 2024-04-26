Арестован 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили российские СМИ.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании в отношении Курбонова меры пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья.

Ходатайство следствия об аресте Курбонова поступило в суд ранее в этот день. Ему вменяется преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Курбонов был задержан 26 апреля.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших достигло 551. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). До этого по делу были арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта: Шамсидин Фаридуни, Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов.