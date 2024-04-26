Министрам экономики и финансов предоставлены полномочия представлять Азербайджан в Тюркском инвестиционном фонде. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, руководителем от Азербайджанской Республики в Совете руководителей Тюркского инвестиционного фонда назначается министр экономики Азербайджана, а альтернативным руководителем - министр финансов Азербайджана. Они наделяются полномочиями представлять Азербайджан в этом Фонде.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.