Американцы в один голос: все в руках Украины! наша корреспонденция
Как сообщалось ранее, министр обороны США Ллойд Остин объявил в пятницу о выделении Украине мегапакета военной помощи на 6 миллиардов долларов.
Пакет на 6 миллиардов будет растянут во времени, на три года или около этого. Эти деньги пойдут производителям оружия США, и будут поставляться по мере его изготовления.
Три года — это целая вечность для Украины, которой оружие нужно прямо сейчас. Но есть и позитивный момент. Контракт с оружейными заводами будет подписан, и его уже не сможет отменить президент США, кто бы ни выиграл выборы. Оружие и боеприпасы будут поступать постепенно, и это тоже идет в плюс.
Остин выступил на виртуальной встрече Контактной группы по содействию военной помощи Украине, которая два года назад была сформирована в Германии. На ней он подтвердил, что США остаются полностью приверженными поддержке Украине, и Америка будет продолжать предоставлять ей, в частности, ATACMS - дальнобойные баллистические ракеты нового поколения с дальностью стрельбы до 300 километров.
Разочаровало лишь заявление министра по поставкам самолетов F-16. Минувшей осенью появились сообщение о том, что они могут поступить Украине уже к концу года. Потом сроки сдвинулись, и киевский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что они будут у ВСУ в середине лета. Теперь же Остин говорит, что F-16 прилетят в Украину лишь к концу 2024 года.
Можно только согласиться с саркастическим выводом скептиков, что это совсем «не скорая помощь».
Время важно для Киева, так же, как и объем поставок. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прогнозирует, что нынешней уже утвержденной помощи хватит Украине до конца года. А что будет потом? Как пишет издание Конгресса The Hill, даже если на выборах победит Байден и ему нужно будет в будущем году вновь просить Конгресс о военной помощи Киеву где-то на 60 миллиардов, то «он останется с пустыми руками».
Эксперты предрекают, что на ноябрьских выборах демократы могут потерять большинство в Сенате, а республиканцы сохранят свое большинство в Палате представителей. При таком раскладе, учитывая жесткое сопротивление консерваторов в Конгрессе продолжению военной помощи Украине, никакие переговоры по новому пакету будут просто невозможны.
Между тем, как подсчитали американские военные эксперты, этой стране будет необходима подпитка в размере 75-80 миллиардов долларов ежегодно в течение нескольких лет. Ее почти наверняка не будет в таком размере и по этой причине Украине предрекают крайне тяжелый 2025 год, а дальше прогнозировать никто не берется.
На эти безрадостные прогнозы, как пишет Politico, накладывается то, что «не все в администрации Байдена верят в победу Украины, даже после того, как она получила новую помощь».
«Ближайшая цель – это остановить потерю Украиной новых земель и восстановить прежнее положение для того, чтобы вернуть инициативу на поле боя, - говорит один из представителей администрации. - Будет ли у нее все необходимое, чтобы победить? Да, безусловно. Но гарантии, что украинцы победят, нет».
К хору консерваторов–скептиков, конечно, присоединилась и правые республиканцы. «Если Украина думает, что она получит еще один пакет от Конгресса на 60 миллиардов, то этому не бывать», - говорит сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, ведущий солист в этом антиукраинском хоре на Капитолийском холме.
Салливан считает, что в обеих партиях есть «глубокий резервуар» поддержки Украине. Однако он признает провалы на фронте Украины, потерю значительных территорий (об обрушении фронта и прорыве РФ два раза в этом месяце писал haqqin.az).
Не нужно быть Кассандрой, чтобы предсказать: в случае дальнейшего наступления российской армии желание Америки продолжать помощь будет угасать. Такая же апатия может наступить и в стане западноевропейских стран, которые сейчас живо отреагировали на выделение помощи Вашингтоном. Например, в пятницу испанский министр обороны Маргарита Роблес сообщила, что ее страна пошлет в Украину большую партию снарядов для Patriot. Германия согласилась передать Киеву еще одну батарею Patriot в дополнение к двум, предоставленным ранее.
Словом, сейчас у украинцев нет оснований жаловаться на невнимание их союзников и партнеров, хотя, конечно глубокая обида на то, что американский конгресс в течение полугода не мог выделить столь необходимую военную помощь сохраняется.
Но в Вашингтоне убеждены, что если сейчас ВСУ преодолеют ступор, начнут достойно обороняться и отвоевывать потерянные земли, то это будет стимулировать новые поставки помощи. По крайней мере, это полностью в руках Украины, в отличие от результатов ноябрьских выборов в США.
«Я говорил с украинским руководством и вижу, оно верит, что сможет удержать свое, а затем... затем по мере того, как страна будет становиться сильнее у нее появятся все возможные варианты действий», - говорит Ллойд Остин.