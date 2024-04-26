Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:45

Как сообщалось ранее, министр обороны США Ллойд Остин объявил в пятницу о выделении Украине мегапакета военной помощи на 6 миллиардов долларов. Пакет на 6 миллиардов будет растянут во времени, на три года или около этого. Эти деньги пойдут производителям оружия США, и будут поставляться по мере его изготовления.

Три года — это целая вечность для Украины, которой оружие нужно прямо сейчас. Но есть и позитивный момент. Контракт с оружейными заводами будет подписан, и его уже не сможет отменить президент США, кто бы ни выиграл выборы. Оружие и боеприпасы будут поступать постепенно, и это тоже идет в плюс. Остин выступил на виртуальной встрече Контактной группы по содействию военной помощи Украине, которая два года назад была сформирована в Германии. На ней он подтвердил, что США остаются полностью приверженными поддержке Украине, и Америка будет продолжать предоставлять ей, в частности, ATACMS - дальнобойные баллистические ракеты нового поколения с дальностью стрельбы до 300 километров. Разочаровало лишь заявление министра по поставкам самолетов F-16. Минувшей осенью появились сообщение о том, что они могут поступить Украине уже к концу года. Потом сроки сдвинулись, и киевский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что они будут у ВСУ в середине лета. Теперь же Остин говорит, что F-16 прилетят в Украину лишь к концу 2024 года. Можно только согласиться с саркастическим выводом скептиков, что это совсем «не скорая помощь».

Время важно для Киева, так же, как и объем поставок. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прогнозирует, что нынешней уже утвержденной помощи хватит Украине до конца года. А что будет потом? Как пишет издание Конгресса The Hill, даже если на выборах победит Байден и ему нужно будет в будущем году вновь просить Конгресс о военной помощи Киеву где-то на 60 миллиардов, то «он останется с пустыми руками». Эксперты предрекают, что на ноябрьских выборах демократы могут потерять большинство в Сенате, а республиканцы сохранят свое большинство в Палате представителей. При таком раскладе, учитывая жесткое сопротивление консерваторов в Конгрессе продолжению военной помощи Украине, никакие переговоры по новому пакету будут просто невозможны. Между тем, как подсчитали американские военные эксперты, этой стране будет необходима подпитка в размере 75-80 миллиардов долларов ежегодно в течение нескольких лет. Ее почти наверняка не будет в таком размере и по этой причине Украине предрекают крайне тяжелый 2025 год, а дальше прогнозировать никто не берется.

На эти безрадостные прогнозы, как пишет Politico, накладывается то, что «не все в администрации Байдена верят в победу Украины, даже после того, как она получила новую помощь». «Ближайшая цель – это остановить потерю Украиной новых земель и восстановить прежнее положение для того, чтобы вернуть инициативу на поле боя, - говорит один из представителей администрации. - Будет ли у нее все необходимое, чтобы победить? Да, безусловно. Но гарантии, что украинцы победят, нет». К хору консерваторов–скептиков, конечно, присоединилась и правые республиканцы. «Если Украина думает, что она получит еще один пакет от Конгресса на 60 миллиардов, то этому не бывать», - говорит сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, ведущий солист в этом антиукраинском хоре на Капитолийском холме. Салливан считает, что в обеих партиях есть «глубокий резервуар» поддержки Украине. Однако он признает провалы на фронте Украины, потерю значительных территорий (об обрушении фронта и прорыве РФ два раза в этом месяце писал haqqin.az).