В Иране заявили, что «вражеские планы провалились»

Шестая международная выставка Iran Expo - 2024, которая открылась в Тегеране, демонстрирует, что Иран «неуязвим» перед западными санкциями. Об этом заявил президент Исламской Республики Ибрагим Раиси на церемонии открытия мероприятия.

«Эта выставка показывает, что Иран неуязвим перед санкциями. ...До сих пор вражеские планы по изоляции Ирана не увенчались успехом и не достигнут никакого результата в будущем», - приводит слова Раиси иранское агентство ISNA.

По мнению Раиси, американская администрация должна признать, что «санкционная политика против Ирана позорно провалилась».