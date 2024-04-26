Армяне заблокировали дорогу Ереван - Тбилиси видео
В Армении протестующие против делимитации границ с Азербайджаном вновь перекрыли автотрассу Ереван - Тбилиси.
Они прокалывают шины автомобилей, которые отказываются блокировать дорогу.
С 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Иран и Грузию. Участники акций требуют остановить процесс делимитации и возвращение Азербайджану оккупированных Арменией в 1990-х годах населенных пунктов.
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