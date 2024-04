Подлодка для Пакистана

В Ухане спустили на воду первую из четырех подводных лодок класса Hangor, строящихся для ВМС Пакистана на верфях китайской компании China Shipbuilding and Offshore International Company Ltd (CSOC). Об этом информирует газета The Express Tribune.

«Новая субмарина будет играть ключевую роль в усилиях пакистанского флота по поддержанию мира и стабильности в Южной Азии», - заявил на церемонии в Ухане начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф.