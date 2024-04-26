На приеме каждое заявление граждан рассматривалось индивидуально.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял в городе Нахчыван жителей Нахчыванской Автономной Республики. Среди них были и участники войны.

Сахиль Бабаев и заместитель министра труда и социальной защиты населения Нахчывана, временно исполняющий обязанности министра Фарид Багирзаде осмотрели малые предприятия, созданные для Назима Алиева — инвалида и отца шехида, а также Илахи Эйналовой.

Предприятие Назима Алиева производит пластиковые двери и окна, а Илаха Эйналова управляет салоном красоты.

Отметим, что программа самозанятости реализуется в Нахчыванской Автономной Республике весьма успешно. За год 400 человек создали собственные фермерские хозяйства, получив активы в рамках этой программы.