Сахиль Бабаев выслушал нахчыванцев фото
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял в городе Нахчыван жителей Нахчыванской Автономной Республики. Среди них были и участники войны.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, перед приемом коллектив Минтруда посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
На приеме каждое заявление граждан рассматривалось индивидуально.
Сахиль Бабаев и заместитель министра труда и социальной защиты населения Нахчывана, временно исполняющий обязанности министра Фарид Багирзаде осмотрели малые предприятия, созданные для Назима Алиева — инвалида и отца шехида, а также Илахи Эйналовой.
Предприятие Назима Алиева производит пластиковые двери и окна, а Илаха Эйналова управляет салоном красоты.
Отметим, что программа самозанятости реализуется в Нахчыванской Автономной Республике весьма успешно. За год 400 человек создали собственные фермерские хозяйства, получив активы в рамках этой программы.