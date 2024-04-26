В Грузии заявили, что не свернут с «европейского пути»

Опасения Запада, что Грузия сворачивает с «европейского пути», принимая закон об «иноагентах», безосновательны. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили.

«…Мы должны убедить наших американских и европейских друзей в том, что Грузия не делает ничего необычного, и не нацелена на то, чтобы свернуть с европейского пути. Были высказаны критика и оценки, [что] якобы Грузия собирается свернуть с пути евроинтеграции или демократии. Конечно, это, мягко говоря, не просто преувеличенные, но и безосновательные заявления», - цитирует ТАСС Гарибашвили.

По его словам, внешнеполитический курс Грузии гарантирован на уровне Конституции и смена этого вектора исключена.