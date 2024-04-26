Русские захватили еще два украинских села
Российские войска продолжают развивать наступление на Авдеевском направлении. Об этом пишет украинский военный телеграм-канал DeepState.
В сообщении говорится, что россиянам удалось захватить поселки Соловьево и Семеновка.
«Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, сохранив при этом людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишет DeepState.