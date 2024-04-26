️В России предложили провести новую мобилизацию

Мобилизованные на войну против Украины россияне нуждаются в «замене», для этого необходима постепенная ротация, считает депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по обороне Алексей Журавлев.

«Мобилизованным, конечно, нужна замена. Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет меся землю в окопах», — цитируют Журавлев российские СМИ.

По словам Журавлева, с начала текущего года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ поступило рекордное число военных — более 100 тысяч человек. Депутат объяснил это беспрецедентными условиями службы и высоким уровнем довольствия: «Обещано платить по 329 тысяч в месяц».