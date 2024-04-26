Мамед Эфендиев, отдел экономики 17:23

Касаясь соотношения между зеленой и традиционной энергией, президент Ильхам Алиев выразил мнение, что мир еще долгие годы будет нуждаться в ископаемых источниках. В выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и «зеленое» видение для Азербайджана», организованном в Университете ADA, глава государства подчеркнул, что мировая экономика и промышленность к этому еще не готовы. В этой ситуации лучший способ — создать разумный баланс и продвигаться путем эволюции вместо того, чтобы стремиться к недостижимой цели.

Согласитесь, на первый взгляд, было несколько странно слышать подобные заявления от лидера страны, принимающей в ноябре этого года 29 сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), от президента государства, которое не только стремится к декарбонизации экономики, развитию возобновляемых источников энергии и отказу от ископаемых видов топлива, но и является региональным лидером по инвестициям в альтернативную энергетику, принявшим множество программ. Достаточно отметить, что в 2030 году Азербайджан планирует перейти от 98 процентов ископаемых видов топлива в энергетическом балансе к 30 процентам возобновляемых источников энергии. Характерно, что слова Ильхама Алиева прозвучали на фоне рекомендации Еврокомиссии достичь к 2050 году углеродной нейтральности. Как известно, Еврокомиссия требует от стран ЕС сократить к 2040 году выбросы парниковых газов на 90 процентов относительно уровня 1990 года, а использование в энергетических целях нефти и газа сократить к 2040 году на 80 процентов. В целом, планы Еврокомиссии понять нетрудно. Особенно, если учесть, что только за последние пять лет экономический ущерб Европы, связанный с климатическими изменениями, составил 170 миллиардов евро, а усиление глобального потепления в результате дальнейшего бездействия может к концу ХХI столетия снизить ВВП Евросоюза, примерно, на 7 процентов.

Словом, в вопросе энергоперехода европейские политики - явные максималисты, стремящиеся любой ценой добиться поставленной цели. И, соответственно, они принимают в штыки любые возражения как стран ОПЕК+, так и нейтральных экспертов. И совершенно зря! Можно быть очень искушенным и грамотным политиком, но при этом в сфере энергетики, в том числе, нефтяной, рассуждать предвзято, что называется, со своей колокольни. По мнению подавляющего большинства экспертов в сфере глобальной энергетики, как минимум в ближайшие десятилетия человечество не сможет обойтись без нефти. Ее потребление будет расти и после 2030 года. Поскольку продолжающийся рост энергопотребления будет обусловлен ростом населения Земли и темпами развития глобальной экономики. К тому же, нефтяная отрасль имеет в энергобалансе свои защищенные ниши. В частности, нефтяному топливу и нефтехимической продукции нет и пока не предвидятся альтернативы в авиационных, морских и грузовых перевозках, а также на рынке нетопливных продуктов.

Несмотря на стремительный рост мирового парка электромобилей, полное замещение ими машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания (один из важнейших потребителей нефтепродуктов) займет значительное время. При производстве электромобилей есть достаточно много ограничений, в том числе повышенный спрос и лимитированное предложение лития, а также других редкоземельных металлов, необходимых для производства дорогих в производстве батарей. Не говоря уже о том, что инфраструктура зарядки батарей все еще далека от идеальной, а сам процесс зарядки занимает продолжительное время. Попыток предсказать, когда именно мировое потребление нефтепродуктов пойдет на спад, было немало. Так, в 2020 году некоторые эксперты заявляли, что пик спроса и потребления нефти был пройден в 2019 году. Однако мы уже в 2024-м, а потребление продолжает расти и даже превышает объемы 2019 года. Мировые энергетические рынки продолжают находиться в волатильном состоянии и, несмотря на заявления лидеров ведущих стран мира об отказе от традиционных источников энергии, цены на газ и уголь остаются высокими, а это значит, что спрос на них значительно превышает предложение. Таким образом, гарантировать в перспективе стабильность энергетических рынков может только разумный баланс источников энергии.