Ильхам Алиев убеждает, что миру без нефти не обойтись новый мир - старые порядки
Касаясь соотношения между зеленой и традиционной энергией, президент Ильхам Алиев выразил мнение, что мир еще долгие годы будет нуждаться в ископаемых источниках.
В выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и «зеленое» видение для Азербайджана», организованном в Университете ADA, глава государства подчеркнул, что мировая экономика и промышленность к этому еще не готовы.
В этой ситуации лучший способ — создать разумный баланс и продвигаться путем эволюции вместо того, чтобы стремиться к недостижимой цели.
Согласитесь, на первый взгляд, было несколько странно слышать подобные заявления от лидера страны, принимающей в ноябре этого года 29 сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), от президента государства, которое не только стремится к декарбонизации экономики, развитию возобновляемых источников энергии и отказу от ископаемых видов топлива, но и является региональным лидером по инвестициям в альтернативную энергетику, принявшим множество программ.
Достаточно отметить, что в 2030 году Азербайджан планирует перейти от 98 процентов ископаемых видов топлива в энергетическом балансе к 30 процентам возобновляемых источников энергии.
Характерно, что слова Ильхама Алиева прозвучали на фоне рекомендации Еврокомиссии достичь к 2050 году углеродной нейтральности.
Как известно, Еврокомиссия требует от стран ЕС сократить к 2040 году выбросы парниковых газов на 90 процентов относительно уровня 1990 года, а использование в энергетических целях нефти и газа сократить к 2040 году на 80 процентов.
В целом, планы Еврокомиссии понять нетрудно. Особенно, если учесть, что только за последние пять лет экономический ущерб Европы, связанный с климатическими изменениями, составил 170 миллиардов евро, а усиление глобального потепления в результате дальнейшего бездействия может к концу ХХI столетия снизить ВВП Евросоюза, примерно, на 7 процентов.
Словом, в вопросе энергоперехода европейские политики - явные максималисты, стремящиеся любой ценой добиться поставленной цели. И, соответственно, они принимают в штыки любые возражения как стран ОПЕК+, так и нейтральных экспертов. И совершенно зря!
Можно быть очень искушенным и грамотным политиком, но при этом в сфере энергетики, в том числе, нефтяной, рассуждать предвзято, что называется, со своей колокольни.
По мнению подавляющего большинства экспертов в сфере глобальной энергетики, как минимум в ближайшие десятилетия человечество не сможет обойтись без нефти. Ее потребление будет расти и после 2030 года. Поскольку продолжающийся рост энергопотребления будет обусловлен ростом населения Земли и темпами развития глобальной экономики.
К тому же, нефтяная отрасль имеет в энергобалансе свои защищенные ниши. В частности, нефтяному топливу и нефтехимической продукции нет и пока не предвидятся альтернативы в авиационных, морских и грузовых перевозках, а также на рынке нетопливных продуктов.
Несмотря на стремительный рост мирового парка электромобилей, полное замещение ими машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания (один из важнейших потребителей нефтепродуктов) займет значительное время.
При производстве электромобилей есть достаточно много ограничений, в том числе повышенный спрос и лимитированное предложение лития, а также других редкоземельных металлов, необходимых для производства дорогих в производстве батарей. Не говоря уже о том, что инфраструктура зарядки батарей все еще далека от идеальной, а сам процесс зарядки занимает продолжительное время.
Попыток предсказать, когда именно мировое потребление нефтепродуктов пойдет на спад, было немало. Так, в 2020 году некоторые эксперты заявляли, что пик спроса и потребления нефти был пройден в 2019 году. Однако мы уже в 2024-м, а потребление продолжает расти и даже превышает объемы 2019 года.
Мировые энергетические рынки продолжают находиться в волатильном состоянии и, несмотря на заявления лидеров ведущих стран мира об отказе от традиционных источников энергии, цены на газ и уголь остаются высокими, а это значит, что спрос на них значительно превышает предложение.
Таким образом, гарантировать в перспективе стабильность энергетических рынков может только разумный баланс источников энергии.
Другими словами, искусственный отказ от традиционных энергоресурсов, который сегодня пытаются навязать человечеству ряд европейских государств, будет неизбежно приводить к еще большим, нежели текущий, энергетическим, экономическим и, не исключено, политическим кризисам. Достигая сиюминутных политических выгод, европейские политики, возможно, до конца даже не осознают, что провоцируют дестабилизацию, в первую очередь, в самой Европе.
И кому же, как не Ильхаму Алиеву, который уже больше тридцати лет принимает активное участие в регулировании глобального нефтяного рынка, рассказать об этом всему миру.
«Нам очень хочется, чтобы COP29 прошла успешно с точки зрения решения проблем изменения климата, - подчеркнул президент Азербайджана. - В то же время, это мероприятие даст нам возможность высказать свое мнение».
Ильхаму Алиеву действительно есть, что рассказать миру. И главный месседж азербайджанского лидера, страна которого принимает COP29, сводится к тому, что, наконец, пришло время добиться установления приемлемого баланса на мировом энергетическом рынке.
Для перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии в ближайшие 20 лет потребуются сотни миллиардов долларов.
И, к слову, под эту многомиллиардную «зеленую» музыку сегодня танцуют не только амбициозные европейские политики. Кто-то составил им компанию, искренне поверив в панацею энергоперехода, а кто-то - в предвкушении хорошего куша.
Так что, пришла пора придать этим танцам соответствующий ритм. Именно эта историческая роль отведена Азербайджанской Республике, готовящейся принять в ноябре участников COP29.