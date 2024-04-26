AQTA отчиталось о работе в сфере ветеринарии
27 апреля отмечается Международный день ветеринарного врача. Это день был учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году.
Международный день ветеринарного врача проводится с целью осветить различные аспекты ветеринарной работы во всем мире, внести вклад в улучшение здоровья и благополучия животных.
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) с момента своего создания добилось ряда достижений в области обеспечения здоровья животных и ветеринарного контроля. Регулярно проводится эпизоотологический надзор за сельскохозяйственными животными, дикими птицами и животными на предмет болезней. Количество предприятий по забою животных, соответствующих минимальным требованиям, увеличилось с 15 до 106. При этом Агентством полностью электронизированы процедуры регистрации ветеринарных препаратов, процедуры импорта и выдачи документов ветеринарного надзора.
На международном мероприятии, прошедшем в Азербайджане 25-27 апреля 2023 года, Баку был избран главой региональной консультативной группы по ящуру Всемирной организации здравоохранения сроком на 3 года.
В целях дальнейшего совершенствования механизма обеспечения пищевой безопасности в Азербайджане создана система идентификации и регистрации животных, которая позволяет отслеживать каждое животное и животноводческую продукцию «от фермы до стола».
В настоящее время в стране действуют 8 лабораторий по диагностике болезней животных. Лаборатории прошли национальную аккредитацию в соответствии с требованиями стандарта ISO 17025-2017 по особо опасным заболеваниям. Также Центральная ветеринарная лаборатория является первой лабораторией в стране, прошедшей международную аккредитацию по требованиям международного стандарта ISO 17025.
При Азербайджанском институте пищевой безопасности (AQTI) работают 3 полевых и 1 мобильная лаборатория, соответствующие уровню биобезопасности 2+.