AQTA отчиталось о работе в сфере ветеринарии

27 апреля отмечается Международный день ветеринарного врача. Это день был учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году.

Международный день ветеринарного врача проводится с целью осветить различные аспекты ветеринарной работы во всем мире, внести вклад в улучшение здоровья и благополучия животных.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) с момента своего создания добилось ряда достижений в области обеспечения здоровья животных и ветеринарного контроля. Регулярно проводится эпизоотологический надзор за сельскохозяйственными животными, дикими птицами и животными на предмет болезней. Количество предприятий по забою животных, соответствующих минимальным требованиям, увеличилось с 15 до 106. При этом Агентством полностью электронизированы процедуры регистрации ветеринарных препаратов, процедуры импорта и выдачи документов ветеринарного надзора.