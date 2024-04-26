На территории больницы в Газе нашли массовое захоронение: тела 392 человек

На пресс-конференции гражданской обороны Палестины также показали фотографии, на которых в том числе видны тела детей.

По словам представителя службы Мохаммеда Аль-Мигайера, в больнице нашли три братские могилы: две рядом со зданием морга, еще одну — у корпуса диализа. 165 тел опознаны, экспертиза еще 227 продолжается.

В службе гражданской обороны Палестины заявили, что на территории больницы Насер под городом Хан-Юнис в южной части сектора Газа после вывода израильских войск было найдено массовое захоронение, где обнаружили 392 тела. Об этом пишет CNN.

В Управлении ООН по правам человека добавили, что некоторые люди были раздеты и у них были связаны руки. Корреспондент CNN, побывавший на месте захоронения, рассказал, что видел несколько тел погибших, на которых были медицинские халаты.

В гражданской обороне Палестины утверждают, что около 20 человек были похоронены в могилах заживо. Доказательств этому нет, никаких свидетельств не представлено.

Захоронение появилось на территории госпиталя в январе — во время наступления израильской армии и осады больницы Насер. Не имея возможности добраться до кладбищ, персонал больницы стал хоронить погибших на территории комплекса. О захоронениях сообщало в конце января и подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы.

В гражданской обороне Палестины утверждают, что израильские военные эксгумировали тела с целью «скрыть следы преступлений».

В Армии обороны Израиля заявили в ответ, что военные, попав на территорию госпиталя, осматривали тела, ранее захороненные палестинцами, чтобы выяснить, нет ли в могилах убитых израильских заложников. Затем тела были захоронены на прежнем месте. «Осмотр проводили надлежащим образом, сохраняя уважение к умершим», — сказали в ЦАХАЛ.

Представитель ЦАХАЛ Надав Шошани назвал попытки обвинить Израиль в захоронении палестинцев в братских могилах «категорически ложными». Он обратил внимание, что могилы были вырыты раньше — до того, как израильтяне заняли территорию больницы. Это подтверждают опубликованные в соцсетях видео, на которых жители сектора Газа хоронят погибших.

ООН призвала провести независимое расследование в связи с обнаружением массового захоронения.

Операция ЦАХАЛ в Хан-Юнисе началась в декабре 2023 года. В конце января израильские военные окружили госпиталь Насер, а затем провели рейд, в ходе которого, как они заявили, были захвачены около 200 боевиков, укрывавшихся в медицинском комплексе. В ЦАХАЛ утверждают, что военная операция была проведена «целенаправленно и без ущерба для больницы, пациентов и медицинского персонала». 7 апреля 2024 года ЦАХАЛ объявил о выводе наземных войск из южной части сектора Газа.