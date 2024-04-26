Главком ВСУ заявил союзникам о «сложной обстановке» на фронте

По его словам, на очередной встрече Контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» он рассказал «о неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский проинформировал западных партнеров о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте, которая имеет тенденцию к обострению. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших насущных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевую роль их своевременного поступления», — заявил Сырский.

Главком ВСУ поблагодарил участников контактной группы и лично главу Минобороны США Ллойда Остина за последовательную поддержку Украины.

Украинский мониторинговый проект DeepState в пятницу вечером заявил, что российские войска смогли прорвать оборону в Купянском районе Харьковской области.

Одновременно продолжилось активное наступление России в Донецкой области, где российские войска в начале недели также прорвали фронт. По данным DeepState, российские войска взяли поселки Соловьево и Семеновка южнее Очеретино. Официально ВСУ эту информацию не подтверждали.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) предупреждал, что армия РФ, скорее всего, активизируют наступательные операции в ближайшие недели, чтобы воспользоваться уязвимостью Украины до прибытия американской военной помощи.