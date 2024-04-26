В Азербайджане будут без разреза удалять почечные камни

Медицинское оборудование производства компании Storz Medical, Швейцария, обеспечивает дробление камней в почках, мочеточнике и мочевом пузыре. Наличие в приборе функций рентгеновского и ультразвукового исследований позволяет точно установить расположение камней и контролировать направление волн. Волны действуют только на камни, не повреждая окружающие ткани. Превращающиеся в мелкие фрагменты и в песок камни произвольно выделяются через мочевыводящие пути.

Одним из методов, позволяющих дробить почечные камни и камни мочеточника без хирургического вмешательства, является экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия. Государственным агентством обязательного медицинского страхования (Агентство) закуплен литотриптер, позволяющий лечить почечнокаменную болезнь указанным способом.

Еще одним из преимуществ экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии является то, что процедура проводится в амбулаторных условиях, без разреза и безболезненно, больной в тот же день выписывается домой. Многофункциональность прибора позволяет также проводить эндоскопическое обследование и лечение органов мочевыводящей системы.

Метод удаления камней, которые невозможно удалить с помощью экстракорпоральной литотрипсии, называется контактная литотрипсия. После данной операции больной быстро идет на поправку и продолжает свою повседневную жизнь. Для выполнения урологических операций методом контактной литотрипсии Агентством помимо инструментов также закуплены приборы пневматической и ультразвуковой литотрипсии.

Ультразвуковая литотрипсия считается эффективным методом для дробления камней в почках, мочеточнике и мочевыводящих путях. Вследствие высокочастотной вибрации камни дробятся под эндоскопическим контролем на мелкие частицы и песок. После чего они удаляются из области операции с помощью аспиратора. Для сбора удаленных частиц с целью лабораторного анализа прибор снабжен специальным стерильным контейнером.

Одним из эффективных малоинвазивных методов хирургического лечения камней мочеточника считается пневматическая литотрипсия. При этой операции дробление камней происходит под воздействием сжатого воздуха. Титановый зонд, вводимый в область операции через мочеиспускательный канал или кожу, дробит камни эффектом постукивания. Данный способ, отличающийся простотой и мобильностью, подходит для фрагментации камней во всех органах мочевыводящей системы (почки, мочеточник, мочевой пузырь), может быть использован для дробления камней любой плотности.

Медицинское оборудование, переданное в Yeni Klinika, уже готово к эксплуатации.

Отметим, что в рамках обязательного медицинского страхования диагностика и лечение почечнокаменной болезни и мочевыводящей системы указанными современными методами проводятся бесплатно.