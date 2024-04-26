Азербайджанские военные на учениях в Турции

В Стамбуле и Измире проходят многонациональные учения EFES - 2024 с участием личного состава общей численностью 1 567 человек из 49 стран, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В учениях, состоящих из командно-штабного этапа с компьютерной поддержкой и этапа боевой стрельбы, задействована группа военнослужащих азербайджанской армии.

Многонациональные международные учения EFES - 2024 продлятся до 30 мая.