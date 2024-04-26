«Собирался расстрелять всех, кто попадется под руку» haqqin.az из зала суда
Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, которое расследуется Службой государственной безопасности Азербайджана по теракту против депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы.
В Бакинском суде по тяжким преступлениям на скамье подсудимых Азер Сариджанов по прозвищу Гаджи Азер, Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов, которые обвиняются в покушении на жизнь депутата.
Как сообщает корреспондент haqqın.az, был допрошен последний свидетель по уголовному делу - сотрудник МВД. Он рассказал, что возглавлял опергруппу, которая 14 апреля задержала в бакинском поселке Сахиль ныне обвиняемого Рашада Ахмедова. При себе у последнего нашли наркотики.
Судья сообщил, что допрос свидетелей завершен, и начался этап изучения документов.
Судья спросил у подсудимых, признают ли они себя виновными по уголовному делу. Гаджи Азер полностью признал свою вину. И вновь отметил, что хотел наказать депутата за, дескать, оскорбление религии. Впрочем, впоследствии обвиняемый планировал стать террористом: «Собирался расстреливать всех, кто попадется под руку».
Позже в ходе процесса было озвучено заявление, данное Сариджановым следствию. Следователям он рассказал, что познакомился с Рашадом Ахмедовым в 2023 году. Мужчины вместе занимались торговлей сливочным маслом. Позже Гаджи Азер узнал, что Ахмедов проходил военную службу в приграничных с Ираном районах. Сариджанов спрашивал своего нового знакомого, сможет ли тот при необходимости перевезти людей через границу с Ираном. И параллельно пытался разжечь в Ахмедове ненависть к Фазилю Мустафе.
Через некоторое время Сариджанов выяснил, что друг детства Ахмедова, Валех Исмаилов, связан организацией «Хусейниюн» в Иране. Во время одной из поездок в эту страну Ахмедов по просьбе Гаджи Азера рассказал о предполагаемом заговоре Исмаилову. Последний проявил интерес к «делу» и предложил заплатить на него 30 тысяч долларов.
«Сделать это я хотел не ради денег и потому согласился бы на любую сумму. 12 марта я поехал вместе с Рашадом в дом своего знакомого, чтобы забрать оружие и патроны. Оружие положил в багажник машины. 19 марта я передал Рашаду на хранение свой позолоченный пистолет и семь патронов, а также оружие и патроны. Поручил Рашаду стрелять в Фазиля Мустафу из пистолета, если это не удастся Сабухи. А также использовать оружие, если он столкнется с какими-либо препятствиями при доставке Сабухи и Эльшада в Иран».
Полученные за теракт деньги Гаджи Азер распределил следующим образом: Ахмедову он дал 2 тысячи долларов, Ширинову — 15 тысяч манатов, остальное оставил себе.
Судебный процесс продолжится 10 мая.