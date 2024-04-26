В Бакинском суде по тяжким преступлениям на скамье подсудимых Азер Сариджанов по прозвищу Гаджи Азер, Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов, которые обвиняются в покушении на жизнь депутата.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, был допрошен последний свидетель по уголовному делу - сотрудник МВД. Он рассказал, что возглавлял опергруппу, которая 14 апреля задержала в бакинском поселке Сахиль ныне обвиняемого Рашада Ахмедова. При себе у последнего нашли наркотики.

Судья сообщил, что допрос свидетелей завершен, и начался этап изучения документов.

Судья спросил у подсудимых, признают ли они себя виновными по уголовному делу. Гаджи Азер полностью признал свою вину. И вновь отметил, что хотел наказать депутата за, дескать, оскорбление религии. Впрочем, впоследствии обвиняемый планировал стать террористом: «Собирался расстреливать всех, кто попадется под руку».

Позже в ходе процесса было озвучено заявление, данное Сариджановым следствию. Следователям он рассказал, что познакомился с Рашадом Ахмедовым в 2023 году. Мужчины вместе занимались торговлей сливочным маслом. Позже Гаджи Азер узнал, что Ахмедов проходил военную службу в приграничных с Ираном районах. Сариджанов спрашивал своего нового знакомого, сможет ли тот при необходимости перевезти людей через границу с Ираном. И параллельно пытался разжечь в Ахмедове ненависть к Фазилю Мустафе.

Через некоторое время Сариджанов выяснил, что друг детства Ахмедова, Валех Исмаилов, связан организацией «Хусейниюн» в Иране. Во время одной из поездок в эту страну Ахмедов по просьбе Гаджи Азера рассказал о предполагаемом заговоре Исмаилову. Последний проявил интерес к «делу» и предложил заплатить на него 30 тысяч долларов.

«Сделать это я хотел не ради денег и потому согласился бы на любую сумму. 12 марта я поехал вместе с Рашадом в дом своего знакомого, чтобы забрать оружие и патроны. Оружие положил в багажник машины. 19 марта я передал Рашаду на хранение свой позолоченный пистолет и семь патронов, а также оружие и патроны. Поручил Рашаду стрелять в Фазиля Мустафу из пистолета, если это не удастся Сабухи. А также использовать оружие, если он столкнется с какими-либо препятствиями при доставке Сабухи и Эльшада в Иран».

Полученные за теракт деньги Гаджи Азер распределил следующим образом: Ахмедову он дал 2 тысячи долларов, Ширинову — 15 тысяч манатов, остальное оставил себе.

Судебный процесс продолжится 10 мая.