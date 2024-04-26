Российский эксперт: Пашиняна не свергнут

«Маловероятно, что протесты приведут к серьезной революции, но в целом это серьезный вызов для команды Никола Пашиняна», - сказал эксперт, заявления которого приводит ТАСС.

Акции протеста в Армении в связи с процессом делимитации на границе с Азербайджаном едва ли приведут к серьезному политическому кризису в стране. Так считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Станислав Притчин.

По мнению Притчина, начавшиеся протесты представляют сложный вопрос для Пашиняна, «поскольку есть давление, что нужно продвигаться к урегулированию ситуации, а для этого нужно идти на компромиссы».

«Внутренняя политика и общественность максимально негативно воспринимают любые разговоры о том, что, возможно, придется пойти на компромисс. Для Пашиняна это сложная задача, он пытается принимать решения, ездить в регион [где проходят протесты], в конечном итоге, он скорее всего будет вести это до конца, но потеряет часть поддержки электората внутри страны», - считает эксперт.

Притчин обратил внимание на то, что оппозиция Армении будет стараться использовать данную ситуацию для консолидации: «Поэтому оппозиция будет максимально долго раскручивать эту тему, и если последуют еще какие-то шаги компромиссные, то понятно, что это может добавить еще импульсов для других протестов».