Эльнур Мамедов, отдел экономики 18:49

«Наши проекты в сфере зеленой энергетики финансируются зарубежными инвесторами. Мы лишь обеспечиваем соответствующую инфраструктуру и создаем очень благоприятный климат для этих инвестиций», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Сегменте высокого уровня «15-го Петерсбергского климатического диалога» в Берлине. Слова главы государства стали ответом на реплику канцлера Германии Олафа Шольца, отметившего, что в Баку будут обсуждаться вопросы финансирования новых климатических целей после 2025 года. Подчеркнув, что, в отличие от прошлых лет, речь сегодня идет не столько даже о применении технологий будущего, сколько о финансировании экономически эффективных технологий, канцлер ФРГ достаточно прозрачно намекнул, что в ходе предстоящего в ноябре COP29 в Баку должны решаться, в основном, именно эти вопросы.

Безусловно, Олаф Шольц прав. По данным ведущих независимых экспертных групп по климатическому финансированию, к 2030 году развитым и развивающимся странам потребуются на эти цели ежегодно 2,4 триллиона долларов. Астрономическая сумма! То есть, средств одной или даже небольшой группы стран будет явно недостаточно. Отсюда и главный посыл канцлера ФРГ, который сводится к призыву консолидировать усилия многих стран для реализации столь масштабных инвестиций. Ибо сегодня климатические изменения в мире настолько наглядны, что все больше и больше стран понимают: в стороне от этой глобальной проблемы не может остаться никто. Однако и лидер Азербайджана доказал на самом высоком уровне, что его страна совсем не случайно была избрана центром проведения мероприятия, значимость которого невозможно переоценить. «Мы должны не только достойно организовать COP29, но и добиться хороших результатов», - подчеркнул Ильхам Алиев, подтвердив тем самым высокие обязательства по достижению перелома в вопросе финансирования борьбы с глобальным потеплением, взятые на себя нашей страной, которая продолжает целенаправленную работу в международных организациях по наведению и укреплению мостов доверия между странами и континентами. И хотя до проведения этого глобального мероприятия у Баку остается всего несколько месяцев, глава государства заверил участников Сегмента высокого уровня, что делается все возможное для достижения хороших результатов.

Тем более, что опыта в этом у Баку вполне достаточно, ведь зеленая повестка реализовывается в Азербайджане задолго до СОР29, а текущий год объявлен в стране «Годом солидарности во имя зеленого мира», в течение которого, совместно с зарубежными партнерами, в Азербайджане уже запущены масштабные проекты в рамках зеленого перехода. Достаточно отметить, что только в этом году суммарная мощность запущенных проектов по выработке ветровой и солнечной энергии составит 1.300 мегаватт. Следует отметить, что президент Алиев всегда ставил вопросы энергобезопасности во главу угла. Вот и в Берлине глава азербайджанского государства подчеркнул, что по своей значимости эта тема должна рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности, и никаких разночтений здесь быть просто не может. Как лидер государства, богатого ископаемыми ресурсами, Ильхам Алиев пообещал защищать права нефте- и газодобывающих стран и продолжать инвестирование в зеленую энергетику.