Реплика Шольца. Комментарий Алиева +наш комментарий
«Наши проекты в сфере зеленой энергетики финансируются зарубежными инвесторами. Мы лишь обеспечиваем соответствующую инфраструктуру и создаем очень благоприятный климат для этих инвестиций», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Сегменте высокого уровня «15-го Петерсбергского климатического диалога» в Берлине.
Слова главы государства стали ответом на реплику канцлера Германии Олафа Шольца, отметившего, что в Баку будут обсуждаться вопросы финансирования новых климатических целей после 2025 года.
Подчеркнув, что, в отличие от прошлых лет, речь сегодня идет не столько даже о применении технологий будущего, сколько о финансировании экономически эффективных технологий, канцлер ФРГ достаточно прозрачно намекнул, что в ходе предстоящего в ноябре COP29 в Баку должны решаться, в основном, именно эти вопросы.
Безусловно, Олаф Шольц прав. По данным ведущих независимых экспертных групп по климатическому финансированию, к 2030 году развитым и развивающимся странам потребуются на эти цели ежегодно 2,4 триллиона долларов. Астрономическая сумма!
То есть, средств одной или даже небольшой группы стран будет явно недостаточно. Отсюда и главный посыл канцлера ФРГ, который сводится к призыву консолидировать усилия многих стран для реализации столь масштабных инвестиций. Ибо сегодня климатические изменения в мире настолько наглядны, что все больше и больше стран понимают: в стороне от этой глобальной проблемы не может остаться никто.
Однако и лидер Азербайджана доказал на самом высоком уровне, что его страна совсем не случайно была избрана центром проведения мероприятия, значимость которого невозможно переоценить.
«Мы должны не только достойно организовать COP29, но и добиться хороших результатов», - подчеркнул Ильхам Алиев, подтвердив тем самым высокие обязательства по достижению перелома в вопросе финансирования борьбы с глобальным потеплением, взятые на себя нашей страной, которая продолжает целенаправленную работу в международных организациях по наведению и укреплению мостов доверия между странами и континентами.
И хотя до проведения этого глобального мероприятия у Баку остается всего несколько месяцев, глава государства заверил участников Сегмента высокого уровня, что делается все возможное для достижения хороших результатов.
Тем более, что опыта в этом у Баку вполне достаточно, ведь зеленая повестка реализовывается в Азербайджане задолго до СОР29, а текущий год объявлен в стране «Годом солидарности во имя зеленого мира», в течение которого, совместно с зарубежными партнерами, в Азербайджане уже запущены масштабные проекты в рамках зеленого перехода. Достаточно отметить, что только в этом году суммарная мощность запущенных проектов по выработке ветровой и солнечной энергии составит 1.300 мегаватт.
Следует отметить, что президент Алиев всегда ставил вопросы энергобезопасности во главу угла. Вот и в Берлине глава азербайджанского государства подчеркнул, что по своей значимости эта тема должна рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности, и никаких разночтений здесь быть просто не может.
Как лидер государства, богатого ископаемыми ресурсами, Ильхам Алиев пообещал защищать права нефте- и газодобывающих стран и продолжать инвестирование в зеленую энергетику.
В то же время президент Алиев отметил, что страны с традиционными энергоресурсами должны проявлять солидарность в вопросе изменения климата, поддержав тем самым политических лидеров, которые отвергают идею резкого энергоперехода, но при этом пообещав, что COP29 не будет ареной для противостояния.
По словам президента Алиева, если Энергетическая комиссия Евросоюза видит в Азербайджане паневропейского поставщика газа, то это доверие надо оправдывать и наращивать объемы экспорта голубого топлива.
Глава государства выразил надежду, что COP29, как международная платформа, позволит Баку привлечь к реализации общей повестки дня страны глобального Юга и в то же время успешно развивать отношения с европейскими странами.
В целом же, по мнению главы государства, страны, богатые природными ресурсами, газом и нефтью, должны лидировать в борьбе с изменением климата. В результате, эти разные платформы создадут хороший дух солидарности и достижение конечных целей.
«Надеюсь, эти наши международные связи позволят нам укрепить солидарность, - подчеркнул Ильхам Алиев. - Мы очень нуждаемся в этом. Сегодня от нас требуются финансирование, солидарность и совместная ответственность».